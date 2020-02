Bambino di 6 anni cade dalla bici: portato in ospedale

Bambino di 6 anni cade dalla bici a Vanzago: portato in ospedale.

Poco prima delle 16.30 l’ambulanza di Arluno è intervenuta lungo via Garibaldi a Vanzago per soccorrere un bambino di 6 anni caduto da bici. Si trovava con il nonno, anche lui in bici, quando il bimbo, ancora per cause in corso di accertamento, è caduto in concomitanza dell’arrivo di un’auto. Il piccolo è stato poi portato all’ospedale di Rho per accertamenti.

