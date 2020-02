Asta benefica per i lavoratori Fpt Cnh

Il territorio a sostegno degli oltre trecento lavoratori, 270 dipendenti e poi quelli dell’indotto, di Fpt Cnh Industrial.

Nei prossimi giorni, in 6 comuni, verrà organizzata una mostra itinerante con un quadro realizzato dalla pittrice vanzaghese Francesca Lucchini, che al termine verrà messa all’asta: i fondi raccolti andranno a sostenere la lotta che le lavoratrici e i lavoratori della Ftp ex Aipo stanno portando avanti.

Il dono dell’artista

Il quadro è stato donato dall’artista vanzaghese, pittrice con esperienza trentennale, protagonista di numerosi interventi artistici sul territorio come al Santuario di Vanzago o al collegio dei Padri Oblati di Rho. Il quadro sarà esposto in sale pubbliche dei sei comuni patrocinanti per una settimana ciascuno, infine il 28 marzo nei locali della Fondazione Ferrario a Vanzago si terrà l’asta benefica.

Sei comuni coinvolti

Il quadro sarà esposto a Cornaredo dal 15 al 21 febbraio, successivamente a Bareggio sino al 28 febbraio, poi ad Arluno dal 29 al 3 marzo, Pogliano dal 7 al 13, infine Pregnana e Vanzago.