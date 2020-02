Anziano finisce fuori strada dopo un malore: è grave

Anziano finisce fuori strada. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 17 febbraio.

Anziano finisce fuori strada: è grave

Un uomo di 72 anni intorno alle 14.30, si è sentito male mentre era alla guida della sua auto mentre percorreva via Monviso ad Arese. L’anziano, dopo aver accusato il malore, ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada in prossimità della rotonda della biblioteca resina. Immediato l’arrivo dei soccorritori i quali, dopo aver capito la gravità delle condizioni fisiche dell’uomo, lo hanno portato in codice rosso all’ospedale. Allertata anche la Polizia Locale.