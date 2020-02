Alimenta l’Amore con un ritratto d’autore al vostro pet

Giunto alla sesta edizione, HumanDog, il consueto appuntamento con la fotografa Silvia Amodio, per farsi ritrarre con il proprio pet (o far ritrarre solo il pet) nella prestigiosa cornice del Castello Sforzesco di Milano.

HumanDog e Alimenta l’Amore

L’iniziativa fa parte della campagna Alimenta l’Amore (www.alimentalamore.it) di Coop Lombardia, grazie alla quale nei punti vendita della Regione è possibile donare ci- bo per cani e gatti in difficoltà. Le fotografie scattate l’8 e il 9 febbraio saranno scaricabili gratuitamente on line da tutti i partecipanti il 14 febbraio, una data simbolica scelta per celebrare l’amicizia tra l’uomo gli animali. I ritratti saranno inseriti in una mostra e in un catalogo arricchito da testi di studiosi di varie discipline.

L’idea di fondo

Lo scopo del progetto è quello di diffondere una corretta relazione tra l’uomo e gli altri animali e raccontare, in una chiave zooantropologica, la loro presenza nelle nostre vite. In particolare del cane, con il qua- le abbiamo una storia che dura da oltre 15mila anni. Troppo spesso, infatti, ci dimentichiamo del ruolo che ha avuto nella nostra evoluzione culturale. L’evento, patrocinato dal Comune di Milano con la preziosa collaborazione del Castello Sforzesco, si svolgerà nella suggestiva cornice del Portico dell’Elefante, e darà la possibilità a tutti coloro che lo desiderano, di farsi ritrarre con il proprio pet da Silvia Amodio, giornalista e fotografa di fama internazionale che da anni esplora la relazione tra l’uomo e gli animali. Per prendere parte all’evento non serve alcuna prenotazione, basterà presentarti al Castello Sforzesco nei giorni e negli orari indicati.

L’evento

Il set sarà allestito sabato 8 e domenica 9 febbraio, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, anche in caso di pioggia. La partecipazione è gratuita ma aperta solo ai nuovi partecipanti. È possibile far ritrarre anche solo il proprio pet. Alle persone ritratte verrà donata la fotografia in formato digitale, che potrà essere scaricata dal sito di Alimenta l’Amore proprio il giorno di San Valentino. Tutti gli scatti realizzati fa- ranno parte di un libro e di una mostra fotografica che verrà inaugurata al Castello Sforzesco in primavera. Un regalo speciale per festeggiare San Valentino insieme al proprio amico a quattro zampe e non solo!