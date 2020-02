“A Bollate i vandali costano 100mila euro all’anno”

«I vandali? Ci costano 100mila euro all’anno». A Bollate il festival dell’inciviltà costa caro e il sindaco Francesco Vassallo presenta il conto. Ancora i cestini sono finiti nel mirino dei malviventi nell’ultimo fine settimana, ancora al parco Martin Luther King.

Vandali al parco, sradicati i cestini

Questa volta i danni hanno riguardato un paio di cestini, prima completamente sradicati poi abbandonati lungo lo scivolo per bambini che si trova nell’area giochi. Per compiere l’operazione, priva comunque di senso, i vandali ci devono aver dato dentro. I cestini infatti erano ancorati al terreno da una pesante base in cemento.

Il sindaco: “Gente che non sta bene”

«E’ gente che non sta bene di cui rimango basito – ha dichiarato il sindaco Vassallo – E’ il sintomo di una società malata, sui quali non sappiamo nemmeno come intervenire. Non sono bastate le nostre campagne di sensibilizzazione. I risultati, purtroppo, non sono quelli sperati».

