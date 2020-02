94enne cade dalle scale del centro commerciale e travolge altre persone. Sul posto due ambulanze e un’automedica.

94enne cade dalle scale e travolge altre persone

Erano da poco passate le 10 di oggi, martedì 11 febbraio, quando una donna anziana di 94 anni è caduta dalle scale nel centro commerciale di Arese in via Luraghi. La signora, cadendo, ha travolto altre persone di 54,57 e 77 anni. Sul posto sono quindi intervenute due ambulanze e un’automedica che hanno trasportati i coinvolti in ospedale.

Ecco dove è successo:

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE