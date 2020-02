Un 51enne è stato morso da un cane di razza Dobermann nella serata di ieri, martedì 18 febbraio.

51enne morso da un Dobermann: arriva l’ambulanza

Erano da poco passate le 21 di ieri sera quando un’ambulanza e un’automedica sono intervenute, insieme ai Carabinieri di Nerviano, in via Gian Battista Vico a Pogliano Milanese. Un uomo di 51 anni è stato morso da un cane di razza Dobermann, probabilmente di sua proprietà. Ferito al volto è stato portato in codice verde all’ospedale di Rho.

