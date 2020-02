Elisir il nuovo lavoro di Francesco Mercadante

Prosegue il sogno musicale del pregnanese Francesco Mercadante.

Impiegato commerciale, 35 anni, una passione viscerale per i mixer e i dj set, il prossimo 21 febbraio lancerà il suo ultimo singolo dal titolo «Elisir», prodotto con BeDjs e Area 94 Records.

Nuove sonorità

«Proviamo a portare un po’ di aria nuova, qualcosa di diverso. In questo lavoro miscelo suoni di ogni genere: chitarre, nacchere, e molti altri strumenti che uniti si fondono in una tecno strumentale e sperimentale» racconta Mercadante.

«E’ il frutto di una giornata particolarmente ispirata: in un pomeriggio siamo riusciti a mettere insieme un lavoro che mi soddisfa molto e che non vedo l’ora tutti possano ascoltare».

Grazie alla collaborazione con BeDjs e Area 94 Records, Elisir è ora in fase di promozione nei vari canali social e sulle piattaforme di streaming musicali.

Il 14 febbraio il 35enne pregnanese si esibirà «ai piatti» in Sardegna, a Sestu, nel club Luxury, e successivamente a Lugano.

Spettacoli che porteranno il pregnanese e le sue sonorità in nuove località dopo aver collaborato per mesi con l’Amnesia, l’Eleven Club Room e il Pacha di Sharm El Sheik. Proseguendo così il proprio sogno musicale.